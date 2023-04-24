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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت منة فضالي مرتدية إطلالة أنيقة، مع جاكيت باللون الأسود، وتسريحة شعر أنيقة، واضعة ميك أب جذاب علي وجهها.

وحلت الفنانة منة فضالي ضيفة في موقع صدى البلد وكشفت العديد من كواليس مسلسل جعفر العمدة وأسباب النجاح الكبير الذي حققه طوال أيام شهر رمضان.

 

منة فضالي وسر نجاح جعفر العمدة 

كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان 2023.

 

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدموا العمل بشكل جذب المشاهدين.

الفنانة منه فضالى منة فضالي مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة رمضان 2023

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