رئيس لجنة القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

نصر أكتوبر

وأكد "عبد الفضيل" أن هذه المناسبة ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر - العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل من رجال قواتنا المسلحة أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية فى سبيل استعادة أرض سيناء الحبيبة ، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

ويدعو الله تعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة ويعيد عليها هذه الذكرى بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.