عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات صديقة للبيئة في عام 2023| تعرف عليهم

سيارات صديقة للبيئة
سيارات صديقة للبيئة

عالم السيارات الأن يتجه بقوة الي الـ سيارات صديقة البيئة، وذلك للتخلص من انبعاثات السيارات الضارة في جميع دول العالم ومنهم مصر، التي تضر بحياة المواطنين بسبب احتوائها علي مواد سامة.

تويوتا تطرح 10 سيارات كهربائية بحلول 2026| تفاصيل

هوندا تكشف عن 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض شنجهاي

البحث عن السيارات الصديقة للبيئة  يعني البحث عن سيارات هجينة وكهربائية في مختلف الأسواق، وخلال السنوات الماضية أصبح الوقود مصدر تلوث كبير من خلال الانبعاثات التي تخرج من عادم السيارة ومن هنا جاءت فكرة السيارات الصديقة للبيئة  التي تعمل بالكهرباء وغيرها من الطاقات المتجددة.

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات تم إنتاجهم لتكون سيارات صديقة للبية غير مضرة بحياة الأنسان :

1- تويوتا كامري

تويوتا كامري هايبرد 

تأتي سيارة تويوتا كامري هايبرد بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 280 حصان، وحصلت تويوتا كامري هايبرد على نسبة 1 من 8 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة .

2- هيونداي أيونيك

هيونداي أيونيك بلو هايبرد

تستمد سيارة هيونداي أيونيك بلو هايبرد علي قوتها من محركين الأول يعمل بالبنزين ينتج قوة 105 حصان، والثاني محرك كهربائي ينتج قوة 43 حصان ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 997 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري، وحصلت هيونداي أيونيك علي نسبة 74 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة.

3- هوندا كلاريتي

هوندا كلاريتي إلكتريك

زودت سيارة هوندا كلاريتي إلكتريك بمحركين الأول بنزين سعة 1500 سي سي، ومحرك هجين ينتج قوة 212 حصان، وحصلت سيارة هوندا كلاريتي إلكتريك علي نسبة 67 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة.

4- فولكس فاجن إي

فولكس فاجن إي جولف

تحصل سيارة فولكس فاجن إي جولف علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 90 حصان، أو محرك سعة 1500 سي سي، وينتج وقوة 130 حصان، أو محرك سعة 1500 سي سي أيضا، ينتج قوة 150 حصان ، ولديها الدرة علي قطع مسافة 140 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويتم شحنها بنسبه  80 % خلال 45 دقيقة فقط .

5- ميني كوبر الكهربائية

ميني كوبر SE 

تمتلك سيارة  ميني كوبر SE محرك كهربائي ينتج قوة 181 حصان، وبها بطارية تصل سعتها الي 32.6 كيلو واط /ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في  7.7 ثانية، ويمكن لسيارة ميني كوبر SE قطع مسافة تصل الي 230 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

تويوتا كامري هايبرد هيونداي أيونيك بلو هايبرد هوندا كلاريتي إلكتريك فولكس فاجن إي جولف ميني كوبر الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

نشكر مصر.. بيان عاجل من رئيس الوزراء الباكستاني بعد إجلاء رعاياه من السودان

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

موضوعات متعلقة

بالأسعار والمواصفات.. سيارات SUV فاخرة 2023 للتنقل بالأسر في العيد| صور

شاهد.. سيارة كوبرا تافاسكان متعددة الاستخدامات الكهربائية

سعر BMW X3 موديل 2023 بالسعودية| صور

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا وهوندا سيتي

اخرج براحتك| نصائح لتقليل استهلاك الوقود خلال العيد

الحق استفيد بـ 70% تخفيض| سوزوكي جيمني 2023 بـ 160 ألف جنيه

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

لو الجو حر .. خطوات تشغيل تكييف السيارة خلال إجازة العيد

ترشيحاتنا

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

مشابه لأحداث أفغانستان.. تحذير عاجل من أمريكا لـ زيلينسكي بشأن سقوط أوكرانيا

أوهام خطيرة.. مسئول أوكراني يحذر زيلينسكي بسبب الناتو والاتحاد الأوروبي

قرار عسكري عاجل من زيلينسكي استعدادا للهجوم المضاد

الجزائر تعلن البدء في عملية إجلاء أفراد جاليتها وطاقم سفارتها بالسودان

عيار 18 الآن.. اعرف أسعار الذهب في مصر رابع أيام العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله ما أكبر غلاك.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهور الرياض في حفل العيد

إطلالة جريئة.. جوري بكر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير تكشف حملها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. سرطان الرئة.. 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

بالحبر السري تحقيقا للشفافية.. عيدية طريفة من صحفي أردني لأبنائه

فيديو

محمد عبده يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في الدمام.. شاهد

احترس .. طبيب يحذر: عصير القصب يحتوي على أمراض خطيرة

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ