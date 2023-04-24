سيارات صديقة للبيئة في عام 2023| تعرف عليهم

عالم السيارات الأن يتجه بقوة الي الـ سيارات صديقة البيئة، وذلك للتخلص من انبعاثات السيارات الضارة في جميع دول العالم ومنهم مصر، التي تضر بحياة المواطنين بسبب احتوائها علي مواد سامة.

البحث عن السيارات الصديقة للبيئة يعني البحث عن سيارات هجينة وكهربائية في مختلف الأسواق، وخلال السنوات الماضية أصبح الوقود مصدر تلوث كبير من خلال الانبعاثات التي تخرج من عادم السيارة ومن هنا جاءت فكرة السيارات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء وغيرها من الطاقات المتجددة.

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات تم إنتاجهم لتكون سيارات صديقة للبية غير مضرة بحياة الأنسان :

1- تويوتا كامري

تويوتا كامري هايبرد

تأتي سيارة تويوتا كامري هايبرد بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 280 حصان، وحصلت تويوتا كامري هايبرد على نسبة 1 من 8 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة .

2- هيونداي أيونيك

هيونداي أيونيك بلو هايبرد

تستمد سيارة هيونداي أيونيك بلو هايبرد علي قوتها من محركين الأول يعمل بالبنزين ينتج قوة 105 حصان، والثاني محرك كهربائي ينتج قوة 43 حصان ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 997 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري، وحصلت هيونداي أيونيك علي نسبة 74 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة.

3- هوندا كلاريتي

هوندا كلاريتي إلكتريك

زودت سيارة هوندا كلاريتي إلكتريك بمحركين الأول بنزين سعة 1500 سي سي، ومحرك هجين ينتج قوة 212 حصان، وحصلت سيارة هوندا كلاريتي إلكتريك علي نسبة 67 % في اختبارات مؤشرات الأضرار بالبيئة.

4- فولكس فاجن إي

فولكس فاجن إي جولف

تحصل سيارة فولكس فاجن إي جولف علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 90 حصان، أو محرك سعة 1500 سي سي، وينتج وقوة 130 حصان، أو محرك سعة 1500 سي سي أيضا، ينتج قوة 150 حصان ، ولديها الدرة علي قطع مسافة 140 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويتم شحنها بنسبه 80 % خلال 45 دقيقة فقط .

5- ميني كوبر الكهربائية

ميني كوبر SE

تمتلك سيارة ميني كوبر SE محرك كهربائي ينتج قوة 181 حصان، وبها بطارية تصل سعتها الي 32.6 كيلو واط /ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية، ويمكن لسيارة ميني كوبر SE قطع مسافة تصل الي 230 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .