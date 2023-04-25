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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. غرامة تصل 10 آلاف جنيه عقوبة رفض استرجاع السلع

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون حماية المستهلك ضوابط وآليات جديدة لاسترجاع السلع والمنتجات، و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالفها .


في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 21 على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

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رفض استرجاع السلع يعرضك لـ غرامة 500 ألف جنيه وفقا لقانون حماية المستهلك

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المنتجات السلع

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