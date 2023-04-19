حماية المستهلك بأسوان تنظم 15 حملة خلال مارس على 394 منشأة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من خلال اللجان المشتركة لمديريات الخدمات وجهاز حماية المستهلك؛ حيث تم تنظيم 15 حملة خلال مارس الماضى استهدفت 394 منشأة للأنشطة المختلفة.

وأشار المحافظ بأنه تم تحرير 133 محضرا، بجانب رصد 153 مخالفة، مع فحص العديد من الشكاوى الواردة للجهاز بإجمالى 161 شكوى متنوعة، فيما تم ضبط 197 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين، بجانب ضبط 42 صنفا دوائيا مخالفا بإجمالى 2383 علبة و 69 شريط دواء ، ويتم استكمال الحملات الرقابية بشكل مستمر لكافة الأنشطة التجارية.

حملات رقابية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع الدرجة القصوى بكافة المواقع الخدمية والمرافق العامة لسرعة التفاعل مع أى شكاوى جماهيرية ، مع تهيئة الأجواء الاحتفالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه فيما يتعلق بتوفير السلع للمواطنين فيتم ضخها عبر المجمعات الاستهلاكية الثابتة والمتحركة والشوادر والمنافذ المختلفة بإجمالى 390 مجمع ثابت ومتحرك وشادر سواء التابعة لوزارة التموين أو المحافظة أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الغرفة التجارية أو الجمعيات الأهلية.



أنشطة متنوعة

وأوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك جارى الإعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة بإجمالى 31 مجمع حيث تم تجهيز اللجان الفنية لفحص واستلام الأصناف الموردة ، كما تم مخاطبة جهات المرافق ( الكهرباء المياه – الغاز ) لعمل المقايسات اللازمة لمخاطبة وزارة التخطيط بها ، وتكامل مع ذلك قيام المحافظة بتدريب الكوادر البشرية وفقاً لبروتوكول التعاون بين برنامج الغذاء العالمى ووزارة الاتصالات ومحافظة أسوان عن طريق مركز التدريب والتنمية المستدامة ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية.



جاء ذلك عقب عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك ، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ، ورصد مخالفات البناء أثناء العيد ، والمتابعة الدقيقة لوحدات المتغيرات المكانية ولجان حماية الأراضى.