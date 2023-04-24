الارتقاء بجودة حياة المواطن.. الحماية الاجتماعية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030| شاهد

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الحماية الاجتماعية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030".



وجاء فى التقرير أن الحماية الاجتماعية ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر.



كما عملت برامج الحماية الاجتماعية على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية للفئات المستحقة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتبنت الحكومة الكثير من برامج الحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان الاجتماعي، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع وتقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض.

