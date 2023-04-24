عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الارتقاء بجودة حياة المواطن.. الحماية الاجتماعية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030| شاهد

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الحماية الاجتماعية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030".


وجاء فى التقرير أن الحماية الاجتماعية ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر. 


كما عملت برامج الحماية الاجتماعية على تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية للفئات المستحقة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. 


وتبنت الحكومة الكثير من برامج الحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان الاجتماعي، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع وتقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض.
 

الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة التنمية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

11 مليون مستفيد من الزيادة| موعد صرف معاش شهر مايو

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

ترشيحاتنا

الذروة الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الصحة: فحص 4.7 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين| السماء باللون الأحمر.. عاصفة جيومغناطيسية قوية الآن

هل يجوز صيام الست البيض قبل أيام القضاء.. علي جمعة يوضح التصرف الشرعي

السباق يحتدم اليوم.. دول العالم تتسارع لإجلاء رعاياها من السودان

في إياب ربع النهائي.. نفاد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي بعد ساعات من طرحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر عيدية في مصر.. فتاة تستعرض هديتها في العيد| لن تصدق محتوياتها

أكلة الإجازات.. طريقة عمل كفتة داود باشا

طبيبة تكشف مزايا وفوائد اللبن الجاموسي عن البقري

أغنى شاب في مصر يحصل على عيدية 90 ألف جنيه| شاهد

فيديو

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ