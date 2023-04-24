وكيل الشيوخ مهنئا الرئيس بذكري تحرير سيناء: سجلت في ذمة التاريخ بحروف من نور

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية و الأربعين لتحرير سيناء ، مؤكداً بأن القوات المسلحة كانت ولازالت وستظل درع الوطن وسيفه ، وان بطولاتها سجلت في ذمة التاريخ بحروف من نور.

واضاف وكيل الشيوخ في برقيته بأن اعياد تحرير سيناء تذكرنا ببطولات الجيش المصري العظيم الذي حفظ الوطن وصان كرامته ، في حرب العبور الي أن تحررت سيناء ، ثم عاد ليلبي نداء الشعب وإنقاذ الوطن من جماعات الظلام الذين أرادوا اختطاف الوطن في 30 يونيو .

وتابع ابوشقة بأن هذة الأيام التاريخية من عمر الوطن تأتى ونحن علي مشارف الجمهوريه الجديدة بإنجازات وأرقام حقيقية لتنميه شامله لطالما حلمنا بها ، بفكر واعي لقيادة سياسية وطنية رشيدة ، عازمة علي الوصول بوطنها وشعبها الي بر الأمان والاستقرار.

ولفت وكيل الشيوخ بان التاريخ حافل ببطولات وإنجازات قواتنا المسلحة ، في سيناء الحبيبة والتى روت دماء الابطال ترابها ، لتنبت الامل والتنمية، وفي غير سيناء في الحياة المدنية والعسكرية بعقيدة لاتحيد عنوانها حب الوطن .