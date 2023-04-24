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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. جوري بكر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير تكشف حملها| شاهد

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، فيديو جديد لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته .

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وتألقت جوري بكر، مرتديه فستان لافت وأنيق باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق يكشف عن حملها .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور جوري بكر 

https://www.instagram.com/reel/Cra7hP_oglH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

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