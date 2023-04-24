الجزائر تعلن البدء في عملية إجلاء أفراد جاليتها وطاقم سفارتها بالسودان

أعلنت الجزائر إطلاق عملية إجلاء لأفراد جاليتها المقيمين بالسودان والراغبين في المغادرة ، وكذلك طاقم سفارتها بالخرطوم، بدءا من اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صادر اليوم، أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية المقيمة بجمهورية السودان، إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها هذا البلد الشقيق.

وأضافت الوزارة الجزائرية أنه تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق، عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

ودعت الخارجية الجزائرية مواطنيها المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع أجهزتها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.