قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن أوهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي خطيرة لأنها لن تصبح حقيقة واقعة.

وقال سوسكين: "لن يأخذ أحد أوكرانيا إلى أي مكان. لا إلى الهيئات السياسية لحلف شمال الأطلسي ولا إلى الاتحاد الأوروبي. هذا كله وهم، والأوهام دائما مخيفة للغاية، إنها خطيرة للغاية".

وأوضح أن “الزعيم الأوكراني يعطي لشعبه أملًا كاذبًا، وعندما لا يتم قبول أوكرانيا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، سيضطر زيلينسكي إلى اللجوء إلى مهاراته التمثيلية مرة أخرى والترويج لأكاذيب أخرى”.

وقال سوسكين: "هذه عروض مستمرة، عروض ساحرة، الواحدة تلو الأخرى، التي لا تنتهي. ولذا فإنها ستستمر".