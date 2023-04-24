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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من زيلينسكي استعدادا للهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “أوراينسكا برافدا”، نقلاً عن أحد المصادر، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عين عشرة قادة للهجوم المضاد، مسئولين عن تسليح وتجهيز ألوية الهجوم التابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه “في أوائل أبريل، في شارع بانكوفا في كييف، حيث يقع مكتب زيلينسكي، تم عقد اجتماع مغلق، حيث تمت دعوة أكثر من 10 مرشحين لدور القيمين على الهجوم المضاد".

وأضافت “كان من بين المدعوين العديد من نواب رئيس مكتب زيلينسكي، ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، وكبار المديرين من قطاعي البنوك والطاقة في الدولة ، والوزراء والنواب”.

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وتابعت “في الاجتماع، أخبر رئيس مكتب زيلينسكي الحاضرين أن كل واحد منهم لديه مهمة شخصية كبيرة من الرئيس: قرر زيلينسكي أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت كفاءتهم هم الذين يجب أن يتعاملوا مع مسألة تجنيد أشخاص جدد لألوية للهجوم المضاد”.

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