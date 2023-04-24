حرب عالمية.. ذعر في فرنسا بسبب قرارات أمريكا بشأن أوكرانيا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الولايات المتحدة تريد تحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: “تعتقد الدائرة المقربة من بايدن أن أوكرانيا ستفشل تماما في الهجوم المضاد، وهم يخشون أن يدفع هذا الدول الأوروبية للمطالبة بمفاوضات سلام!”.

وأضاف: "هؤلاء الصقور الأمريكيون يريدون حربا شاملة! دعونا نتوقف عن متابعتهم".

وانتقد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، مرارًا وتكرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية ويدفع الكوكب إلى حرب عالمية.