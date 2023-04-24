أحدهم بحالة حرجة.. إصابة 8 مستوطنين بعملية دهس في القدس

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، بإصابة 8 مستوطنيين إسرائيليين، بعملية دهس قرب سوق “محانيه يهودا” في مدينة القدس المحتلة، أحدهم بجروح حرجة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المسعفين تعاملوا مع 8 مصابين في عملية دهس قرب سوق "محانيه يهودا" غربي القدس.

وأوضحت أن من المصابين في الحادث مستوطن جراحه حرجة، ومستوطنة جراحها متوسطة، وستة آخرين في حالة طفيفة.

وأضافت إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المنفذ، دون تفاصيل عن وضعه الصحي.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لحظة إطلاق إسرائيلي النار بشكل مباشر على المركبة أثناء توقفها، ودون تشكيل سائقها أي خطر.

وذكرت الصحيفة العبرية أن منفذ عملية الدهس فلسطيني من قرية بيت صفافا بشرقي القدس المحتلة.

وجاءت العملية بعد ساعات من اعتداء قوات الاحتلال- للمرة الثانية خلال يومين- على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وتخريب محتوياته كافة، بالتزامن مع منع المصلين من الدخول إليه أو الاقتراب من محيطه.