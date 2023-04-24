فضيحة جوجل.. رئيس الشركة يطرد 12 ألف موظف ويجني مكافأة 226 مليون دولار| القصة كاملة

كشفت وثائق رسمية مفاجأة للجمهور، اتخاذ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت الشركة الأم لشركة جوجل Google الأمريكية الرائدة لقرارات صادمة.

جوجل تقوم بتسريح 12 ألف موظف لديها

وأعلنت شركة جوجل في مطلع عام 2023، تسريح 12 ألف عامل أو ما يقرب من 6% من القوة العاملة لديها لتصبح أحدث شركة تقنية تقلل عدد الموظفين مع انحسار الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الصناعة خلال جائحة كورونا.

وأعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة (ألفابت) الشركة الأم لشركة جوجل، الخبر للموظفين في رسالة بريد إلكتروني تم نشرها أيضًا على مدونة أخبار الشركة، وفق ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.

فضيحة جوجل..رئيس جوجل يطرد 12 ألف موظف ويجني مكافأة 226 مليون دولار

وتعد واحدة من أكبر جولات تسريح العمال على الإطلاق وتضيف إلى عشرات الآلاف من خسائر الوظائف الأخرى التي أعلنت عنها مؤخرًا مايكروسوفت وأمازون وميتا الشركة الأم لفيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى وسط نظرة قاتمة للصناعة.

وكتب "بيتشاي"، "على مدى العامين الماضيين، شهدنا فترات من النمو الهائل.. لمواكبة هذا النمو ودعمه، قمنا بتعيين موظفين بناء على واقع اقتصادي مختلف عن الواقع الذي نواجهه اليوم.. وإن تسريح العمال يعكس مراجعة صارمة قامت بها جوجل لعملياتها".

وتوضح الملفات التنظيمية، كيف تضخمت القوى العاملة في جوجل أثناء الوباء، حيث تضخمت إلى ما يقرب من 187 ألف شخص بحلول أواخر العام الماضي مقارنة بـ119 ألف شخص نهاية عام 2019.

رئيس جوجل يحصل على ملايين الدولارات مكافأة

بحسب المنقول رسميا عن الشركة، فإن سوندار بيتشاي، تلقى رواتب ومكافآت يساوي مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي طردت الشركة أكثر من 12 ألف موظف من أجل تقليل المصروفات والنفقات.

فضيحة جوجل..رئيس جوجل يطرد 12 ألف موظف ويجني مكافأة 226 مليون دولار

وتضيف الوثائق أن راتب سوندار بيتشاي السنوي من 2020 إلى 2022، كان من بينها منح أسهم بقيمة 218 مليون دولار، كما أنفقت شركة جوجل أيضًا ما يقرب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي له.

وحصل بيتشاي من شركة Alphabet المالكة لجوجل على ما مجموعه 226 مليون دولار العام الماضي بعد أن حصل على مجموعة كبيرة من الأسهم، مما جعله أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في أمريكا.

وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC الإخبارية إن المديرين التنفيذيين الذين يعملون تحت إدارة سوندار بيتشاي حصلوا على رواتب ومكافآت بعشرات ملايين الدولارات خلال 2022، وتراوحت مكافآت الأسهم لهؤلاء بين 22- 35 مليون دولار.

وحقق كلا من Prabhakar Raghavan "برابهاكار راجافان" ، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في جوجل ، وفيليب شندلر ، كبير مسؤولي الأعمال حوالي 37 مليون دولار، كما حقق كل من روث بورات وكينت ووكر، كبيرا المسؤولين القانونيين ، حوالي 24.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن هذا التقرير عن المكافآت الضخمة للمديرين والمسئولين لشركة ألفابيت، الأم المالكة لجوجل، يأتي في وقت ستطلق الشركة فيه إجراءات جديدة صعبة على الموظفين العاديين لتخفيض النفقات.

فذكر المدير المالي لشركة جوجل، روث بورات، في شهر أبريل الجاري أن الشركة سحد من منح أجهزة اللاب توب للموظفين بجانب أشياء و خدمات أخرى من أجل الحد من التكاليف الباهظة.