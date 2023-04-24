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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حجم خريطة العالم الحالية خاطئة..اعرف القصة؟

صدى البلد

 ذكر تقرير نشرته صحيفة  الديلي ميل البريطانية مؤخرا أن "الحجم الحقيقي" للعديد من الدول ليس كما يظهر على خريطة العالم المعروفة للكثيرين وقد تبلغ  مساحة القارة الإفريقية حوالى 14 ضعف كتلة اليابسة الشمالية والجليدية.. لكنها في الخريطة قد تظهر وكأن لها نفس مساحة غرينلاند حوالي 2.16 مليون كيلومتر مربع، وذلك مقابل 30.4 مليون كيلومتر مربع كمساحة لإفريقيا.

خريطة للعالم


وفق لما نقلته صحيفة الديلي ميل يعد من المستحيل إنشاء خريطة للعالم تصور في الواقع الكرة الأرضية الكروية وذلك على سطح مستو.

 وقد تطارد هذه المشكلة  كلا من رسامي الخرائط وذلك لعدة قرون ونتيجة لذلك، كانت أشكال خرائط العالم متنوعة بشكل نموذجي، بدءًا من القلوب إلى المخاريط المختلفة. 

صحيفة بريطانية

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