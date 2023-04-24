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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

صدى البلد

شاركت ندى الكامل طليقة الفيشاوى الجمهور بإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

 

وظهرت باطلالة ملفتة مرتدية فستان اسود مجسم ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وتتميزطليقة  الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقامتندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بحذف جميع صورها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ولم تبق إلا على صورة واحدة فقط ظهرت فيها مع إحدى أصدقائها قبل 3 أشهر. 


 

واتخذت طليقة أحمد الفيشاوي قرارها المفاجئ، بعد أزمة نشرها لعلم المثلية الجنسية (رينبو)، بينما أبقت فقط على صور لابنتها مريم وصور أطفال آخرين. 

احمد الفيشاوي اطلالات ندى الكامل الفنان أحمد الفيشاوى طليقه الفنان أحمد الفيشاوي

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