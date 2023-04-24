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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: السعودية كانت ولا تزال خير عضد وسند للبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ‎ نجيب ميقاتي  عن شكره إلى  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان على الرعاية الخاصة التي أحاطت بها المملكة الرعايا اللبنانيين في ‎السودان، الذين تم إجلاؤهم على متن سفينة سعودية يُتوقع وصولها الى جدة مساء اليوم.


ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية؛ فقد ثمن رئيس الحكومة جهود وزارتي الخارجية والدفاع في المملكة، وكل من ساهم في إجلاء اللبنانيين وعودتهم بسلام.


كما أثنى  الرئيس ميقاتي على الإجراءات التي اتّخذتها السعودية  لاستضافة اللبنانيين هذه الليلة على ان يعودوا الى ‎لبنان غدا.


وأتم رئيس الحكومة البيان قائلا : لقد كانت ‎المملكة العربية السعودية ولا تزال خير عضد وسند للبنان واللبنانيين  في كل الظروف والأوقات وإن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتطلع  الى مبادلة المملكة بالمحبة عربون تقدير ووفاء.

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