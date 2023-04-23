عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان: نجاح المرحلة الأولى لإجلاء 54 مواطنا من الخرطوم إلى بورسودان

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية نجاح المرحلة الأولى من عملية إجلاء 54 مواطنا لبنانيا من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورسودان، في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.

وأكدت الخارجية اللبنانية -في بيان اليوم الأحد- أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح لمن حضر إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا بالخرطوم فجر اليوم الأحد، حيث وصلت القافلة بسلام إلى فندق كورال في مدينة بورسودان.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الهيئة العليا للإغاثة تعمل بالتنسيق مع الوزارة من أجل تأمين انتقالهم من مدينة بورسودان إلى لبنان.
 

لبنان بورسودان فندق كورال الخارجية اللبنانية وزارة الخارجية اللبنانية الخرطوم سفيرة لبنان في السودان السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

بأمر السيسي| 210 مليارات جنيه للمعاشات والعلاج على نفقة الدولة.. ودعم جديد للتموين والإسكان الاجتماعي

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

ترشيحاتنا

أسطورة.. نجم ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح القياسية مع الريدز

الجيش السوداني يعلن إجلاء البعثات الدبلوماسية رغم محاولات ميليشيا الدعم السريع عرقلة العمليات

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية لإجلاء المصريين من السودان

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إخلاء 4 بعثات دبلوماسية

هل يفعلها تحت الوصاية.. 7 أعمال فنية تسببت في تغيير قوانين

دولة عربية بالقائمة.. أسرع 10 مدن نموا في عدد المليونيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروه بداية إعصار.. فيديو يوثق ظهور رياح عاتية تفاجئ رواد شواطئ فلوريدا

معلمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأداء دورهم في بريطانيا

تاتو وحلق.. صور جديدة لـ عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

جوري بكر مفاجأة «جعفر العمدة» بعد اعتذار هيدي كرم عن دور «وداد»

فيديو

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ