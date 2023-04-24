السعودية.. إجلاء 199 شخصا على متن سفينة جلالة الملك ينبع

يصل الي المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة نحو 199 شخصاً من 14 جنسية على متن سفينة جلالة الملك ينبع إلى جدة بعد إجلائهم من السودان.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فمن المقرر أن يصل على متن السفينة 10 مواطنين سعوديين، و104 ليبيين، و45 لبنانيا، و15 سوريا، و3 عراقيين، 4 سودانيين، و5 بريطانيين، و3 هولنديين، وتركيان، وقطريان، وأمريكيان، وإيطاليان، وواحد من كل من السويد وتنزانيا.

يُذكر أن قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة استقبلت اليوم (الإثنين)، طائرة إخلاء نقل على متنها سفير كوريا الجنوبية لدى السودان و29 دبلوماسياً كورياً تمهيداً لتوجههم لبلادهم لاحقاً.

وكانت عدد من الدول قد قامت بإجلاء رعاياها من السودان بسبب المعارك الطاحنة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.