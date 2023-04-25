بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصي

اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامنًا مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلى، والعبث بمحتوياته، وفق ما ذكرت دائرة الأوقاف في القدس.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار منطقة الأغوار الفلسطينية لليوم الثامن عشر على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين، على مداخلها، مما فاقم من معاناتهم.

وذكر منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن الاحتلال يواصل تشديد الحصار على قرى الأغوار بعد أن أغلق مداخلها بالسواتر الترابية، مما كبد المزارعين خسائر فادحة.