البرلمان العربي يدين اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

في المسجد الاقصي..

أعرب البرلمان العربي عن إدانته لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.



وحسب بيان؛ حذر البرلمان العربي من تداعيات الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال في مصلى باب الرحمة والأماكن المقدسة، وما تشكله من خطورة ستؤدي إلى مواجهات جديدة.



وناشد البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.