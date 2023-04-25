روسيا تطلق روبوت GigaChat منافس ChatGPT

أعلن سبيربنك Sberbank ، إحدى أكبر التكتلات المالية الحكومية الروسية، وأكبر مصرف عالمي في روسيا عن انضمامه إلى سباق الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الذكية مع إطلاقه لنسخته الخاصة من ChatGPT التي أطلق عليها اسم GigaChat.

ووفقا لتقرير من موقع gizchina تعتبر هذه المنصة منافسة لـ ChatGPT وبنفس الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إقامة محادثات والدخول في جدال وكتابة التقارير والمقالات الأكاديمية، في الوقت الحالي ، يتوفر روبوت GigaChat فقط في وضع الاختبار ويتم استخدامه على نطاق محدود لأفراد بعينهم ولم يتم طرحه للعامة.

Sberbank و GigaChat

وأثار إطلاق ChatGPT في نوفمبر من العام الماضي، وهو روبوت محادثة من شركة OpenAI المدعومة من شركة مايكروسوفت Microsoft ، موجة تنافس جديدة بين شركات التكنولوجيا، لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع ومدمج في كل المنتجات الرقمية. الهدف هو تغيير في طريقة عمل كل المهن واكتساب العملاء الجدد.

ووفقًا لـ Sberbank ، فإن ما يميز GigaChat عن الشبكات الذكية العالمية الأخرى هو قدرته على التحدث بشكل أكثر ذكاءً وطلاقة باللغة الروسية وهو ما يفتقده الروبوتات الأخرى مثل bard من جوجل أو ChatGPT من OpenAI التي تعمل في الأساس باللغة الإنجليزية كلغة أولى.

Sberbank

منذ أن قطعت الدول الغربية صادراتها إلى روسيا نتيجة فرض عقوبات شديدة على أنشطة موسكو بسبب حربها على أوكرانيا ، قام البنك الروسي الرائد باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا في محاولة لتقليل اعتماد روسيا على العالم الخارجي والواردات. GigaChat هي إحدى "ثمار" استثماراتها في مجال التكنولوجيا.

وأدى النجاح الهائل لـ ChatGPT ، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويعتمد في عمله على برمجيات لغوية هائلة معقدة للغاية، تم إنشاؤه بواسطة شركة OpenAI ومقرها الولايات المتحدة ، إلى اندفاع مجنون لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي ودخلت الشركات في سباق محموم من نوع جديد. استحوذ هذا الجنون على كل من أعظم عمالقة التكنولوجيا وحتى الشركات الناشئة ليكون الشغل الشاغل للجميع تطوير روبوتات.