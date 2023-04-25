عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة الاصطفاف بالعريش

وضع اكليل الزهور
وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

بدأت احتفالات محافظة شمال سيناء،  بالعيد القومي ال٤١  اليوم الثلاثاء ،  بقيام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  بوضع أكليل الزهور على النصب التذكاري فى ساحة الاصطفاف بمدينة العريش ، وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .، فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء ،بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من رموز مشايخ المحافظة .


وأكد المحافظ، على اجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بأعيا  تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة .

 

المشروعات التنموية:

 

مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين  خاصة بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وهنأ المحافظ ،أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين .
وأشاد المحافظ، بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن .

txt

شمال سيناء.. رصد  ظواهر البناء المخالف على أملاك الدولة بالحسنة وقراها

FB_IMG_1682413699567
FB_IMG_1682413699567
FB_IMG_1682413705659
FB_IMG_1682413705659
FB_IMG_1682415058898
FB_IMG_1682415058898
Screenshot_٢٠٢٣٠٤٢٥-١٠٣٠٤٩_Facebook
Screenshot_٢٠٢٣٠٤٢٥-١٠٣٠٤٩_Facebook
العريش اكليل الزهور التذكاري القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

لا توجد ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

شروط الحصول على الإجازات المرضية بالقطاع الخاص في القانون الجديد

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

هل تكرار المعصية يمنع قبول التوبة.. الإفتاء: 3 شروط للقبول

رجل المهام الصعبة.. موسيماني على أعتاب مجد جديد مع أهلي جدة

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

تحذير.. دراسة تكشف أدوات خطيرة نستخدمها يوميا تسبب السرطان| أغربها المعجون

فوائد بالجملة للمواطن والدولة| هذه أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

فيديو

قول الحق.. خالد النبوى يربط العمة لمساعده فى كواليس رسالة الإمام

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ