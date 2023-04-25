وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة الاصطفاف بالعريش

بدأت احتفالات محافظة شمال سيناء، بالعيد القومي ال٤١ اليوم الثلاثاء ، بقيام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بوضع أكليل الزهور على النصب التذكاري فى ساحة الاصطفاف بمدينة العريش ، وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .، فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء ،بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من رموز مشايخ المحافظة .



وأكد المحافظ، على اجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بأعيا تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة .

المشروعات التنموية:

مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين خاصة بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وهنأ المحافظ ،أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين .

وأشاد المحافظ، بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن .

FB_IMG_1682413699567

FB_IMG_1682413705659

FB_IMG_1682415058898