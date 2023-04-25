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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمسيس باريس يحصد 2 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر

رمسيس باريس
رمسيس باريس

حصد فيلم “رمسيس باريس” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى إيرادات بلغت 2 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2023، وذلك خلال 4 أيام عرضا، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الجمعة الماضى الموافق أول أيام العيد. 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في الفيلم “رمسيس باريس”، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء. 

وشهد الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى

 

رمسيس باريس اللبنانية هيفاء وهبى هيفاء وهبي موسم عيد الفطر موسم عيد الفطر 2023 محمد سلام

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