ميليشيا "الدعم السريع" تحذف كلمة "قدس" من شعارها..فيديو وصور

حذفت ميليشيا "الدعم السريع" السودانية، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كلمة "قدس" من شعارها الرسمي المُستخدم على البيانات الصادرة من القوات والمنشورة في حساباتها على موقعي تويتر، وفيسبوك، في حين وصف مستشار قائد قوات "الدعم" المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس" بالإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام فقد كانت ميليشيا "الدعم السريع" تستخدم كلمة "قدس" في شعارها على حسابها في تويتر حتى يوم 18 أبريل2023، وبعد هذا التاريخ بدأت تستخدم نفس شكل الشعار لكنها حذفت منه كلمة "قدس"، وفعلت الأمر نفسه على حسابها في "فيسبوك"".

ميليشيا الدعم السريع بدأت منذ يوم 18 أبريل 2023 بحذف كلمة "قدس" من شعارها في البيانات الصادرة عنها – تويتر

لم تُشر ميليشيا "الدعم السريع" في أي من حساباتها إلى سبب حذف كلمة "قدس"، وهذه الكلمة مستخدمة في شعار القوات منذ سنوات.

تساءل مغردون عن سبب حذف ميليشيا "الدعم السريع" لكلمة "قدس" من شعارها، وتباينت الآراء حول ما إذا كانت الكلمة تدل على مدينة القدس المُحتلة، أم أنها اختصار لـ"قوات (ق) دعم (د) سريع (س)".

يأتي حذف كلمة "قدس" من شعار ميليشيا "الدعم السريع"، في وقت تخوض فيه القوات قتالاً عنيفاً ضد قوات الجيش السوداني، وبدأت المواجهات منذ 15 أبريل2023، ولا تزال مستمرة حتى اليوم الثلاثاء 25 أبريل.

كذلك فإن حذف كلمة "قدس" من الشعار، تأتي قبل أيام من وصف مستشار "حميدتي" يوسف عزت للمقاومة الفلسطينية وحركة "حماس" بـ"الإرهاب"، وذلك خلال مداخلة له مع قناة "كان" الإسرائيلية.

عزت قال في تصريحاته: "ما نتعرض له (مشيراً بذلك للمعارك مع الجيش) تعرضت له إسرائيل آلاف المرات على أيدي المجموعات الإرهابية، مثل حماس وغيرها من المجموعات التي يعرفها المواطنون الإسرائيليون جيداً. هذا ما نتعرض له وسنتصدى له"، على حد قوله.