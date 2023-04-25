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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السودانية تدين استهداف ميليشيات الدعم السريع للسفراء والدبلوماسيين

السودان
السودان

أصدرت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا حذرت فيه من استغلال قوات الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها.

وقالت الخارجية السودانية إن "الدعم السريع تحولت إلى ميليشيات إرهابية ضالعة في ترويع وقتل واستهداف المدنيين".

كما أكدت الخارجية السودانية التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لنهج الدعم السريع في استهداف السفراء والدبلوماسيين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد اعلنت امس الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنها «تنعى وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب، محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان».

وأضاف البيان أن «وزارة الخارجية إذ تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام».

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واختتم البيان بالقول: «رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان».

وفي السياق ذاته، أصدر الجيش السوداني بيانا، قال فيه إنه «بالاشارة لبياننا الصادر بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران المليشيا المتمردة عصر اليوم، نوضح أن الوظيفة الصحيحة له هي (مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم) وليس كما ورد بالبيان السابق عن مساعد الملحق العسكري».

 

 

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