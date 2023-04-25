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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| ضباط الشرطة يصطحبون براعم وشباب المناطق الحضارية الجديدة لزيارة مستشفى 57357

زيارة المستشفى
زيارة المستشفى

نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ ، ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمع الشباب، خلال الزيارة إلى مراحل إنشاء المستشفى ودورها المهم فى علاج سرطان الأطفال.. كما تم إتاحة الفرصة لهم للمناقشة والاستفسار والحوار مع المسؤولين والقائمين على المستشفى، كما استلم الشباب صناديق إدخار كمساهمات مستقبلية منهم فى علاج هؤلاء الأطفال.

كما تم إصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين وقاموا بتوزيع هدايا على نزلائها حرصاً على تفعيل روح المساهمة الإيجابية لديهم. 

وكان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس الشباب المشاركين، وأعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من إهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وذلك فى ضوء ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالشباب والطلائع بالمناطق الحضارية الجديدة ، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد - جيل جديد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية ، والتى تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء لديهم. 

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مستشفى 57357 وزارة الداخلية كلنا واحد سرطان الأطفال مبادرة كلنا واحد توزيع هدايا

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