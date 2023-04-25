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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن حدوث كارثة اقتصادية ومالية

جانيت يلين
جانيت يلين

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، موكدة أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون غير مشروط.

جاءت تصريحات يلين، خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض بدون قيود.

ووصلت أمريكا إلى حد الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار في يناير، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة، ولكن إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، ستكون الحكومة مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقالت يلين: "في تقديري، وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات، فإن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".

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من بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأمريكيين، بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.

واضافت يلين: "هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها".

وقالت: "الحل بسيط.. يجب أن يصوت الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين. يجب أن يفعل ذلك بدون شروط. وينبغي ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة".

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