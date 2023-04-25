أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط.. خلال ساعات

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 أصبحت الآن تريند على جوجل، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة الموجودين على مستوى محافظات الجمهورية الآن عن رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان عن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن يبحث جميع طلاب الثانوية العامة الآن عن رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لا يمكن الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، إلا من خلال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب.

وبعد إعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة نسخ ورقية من ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لتوزيعها على الطلاب في المدارس الثانوية.

خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

ادخل على رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 https://moe-register.emis.gov.eg/

قم بإدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب

اضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس و الاطلاع على مقر لجنة سير الإمتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه للحصول على البريد الإلكترونى الموحد المطلوب للاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، يمكن الضغط على رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي https://office365.emis.gov.eg/

يذكر أن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 يحتاجها الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للتعرف على مكان جلوسهم في اللجنة ، الى جانب ضرورة تسجيله في ورقة الاجابة الخاصة بكل مادة ، كما تعد ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 بمثابة بطاقة تعريف للطالب مسجلا به شعبته والمواد التي اختارها .

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاعلان عن إتاحة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 خلال بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي يمكن متابعتها من خلال الضغط على https://www.facebook.com/egypt.moe