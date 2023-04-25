عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يكشف تفاصيل أول تدخل إنساني لدعم مستشفيات الخرطوم

أول تدخل إنساني لدعم
أول تدخل إنساني لدعم مستشفيات الخرطوم بأيدي عربية

في أول تدخل إنساني من نوعه، بادرت منظمة قطر الخيرية بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لصالح المرضى وفِرق الطوارئ والعمل الطبية التي تعمل بالعاصمة الخرطوم في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، وذلك وفق ما نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا".

 

وقال د. منتصر محمد عثمان، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية والناطق الرسمي باسم غرفة الطوارئ السودانية، إننا لَنَشكر قطر الخيرية على دعمهم السخي في وقت حرج نعاني فيه من شح في الإمداد الغذائي والدوائي.

 

وأوضح أن المساعدات الغذائية التي قدمتها قطر الخيرية ساعدت كثيراً في استمرار تقديم الخدمات الصحية في الواقع. 

 

وكشف المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب السودان بالإنابة، أن الفِرق الميدانية لقطر الخيرية قدمت وجباتٍ جاهزة، وأكثر من (28) طناً من المواد الغذائية لمستشفيات بولاية الخرطوم تعاني من نقص الغذاء جرّاء الأحداث، وذلك بالتنسيق من المسؤولين في وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني بالسودان.

 

وأشار إلى استمرار عمل مكتب السودان منذ يوم الأحد الماضي لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجاً والتي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وفي مقدمتها دُور الرعاية بالخرطوم. 

 

وأعرب عدد من المستفيدين من المرضى ومرافقيهم والكوادر الطبية بمستشفى النو بأم درمان عن تقديرهم لسرعة استجابة قطر الخيرية بتقديم مساعدات غذائية في وقت لم يتوقف فيه بعدُ دويُّ الرصاص جرّاء الأحداث في عدد من مناطق ولاية الخرطوم. 

 

إلى ذلك، أشادت مفوضية العون الإنساني الاتحادية بسرعة استجابة وتدخُّل قطر الخيرية لدعم وإسناد القطاع الصحي بالمواد الغذائية، وقال معتز إبراهيم مدير إدارة المنظمات بالمفوضية إن الاستجابة السريعة لقطر الخيرية لمساعدة المحتاجين جاءت في الموعد، وعبَّر عن تقديره لجهود قطر الخيرية والعاملين بها لإيصال المساعدات الغذائية الضرورية في وقت يصعُب فيه التحرك، وأضاف: (هذا عمل كبير ومقدَّر وخطوة تاريخية وشجاعة).

السودان الخرطوم قطر المستشفيات مساعدة إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

ولاية سودانية تكشف موقفها من الصراع بين الجيش والدعم السريع

عاجل.. وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن

بورتسودان نقطة التجمع.. تعرف على خطة المغرب لإجلاء رعاياها بالسودان

رغم العقوبات الغربية.. الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية يكشف استغلال ميلشيات الدعم السريع للهدنة

ألمانيا تعتقل عربيا للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم بقنبلة.. اعرف جنسيته

بوتين كلمة السر.. جنوب إفريقيا تنسحب من الجنائية الدولية قبل أغسطس

سوريا تشكر الرئيس تبون لإجلاء رعاياها بالسودان.. ووزير النفط يزور الجزائر غدا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ