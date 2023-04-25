السودان يكشف تفاصيل أول تدخل إنساني لدعم مستشفيات الخرطوم

في أول تدخل إنساني من نوعه، بادرت منظمة قطر الخيرية بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لصالح المرضى وفِرق الطوارئ والعمل الطبية التي تعمل بالعاصمة الخرطوم في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، وذلك وفق ما نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا".

وقال د. منتصر محمد عثمان، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية والناطق الرسمي باسم غرفة الطوارئ السودانية، إننا لَنَشكر قطر الخيرية على دعمهم السخي في وقت حرج نعاني فيه من شح في الإمداد الغذائي والدوائي.

وأوضح أن المساعدات الغذائية التي قدمتها قطر الخيرية ساعدت كثيراً في استمرار تقديم الخدمات الصحية في الواقع.

وكشف المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب السودان بالإنابة، أن الفِرق الميدانية لقطر الخيرية قدمت وجباتٍ جاهزة، وأكثر من (28) طناً من المواد الغذائية لمستشفيات بولاية الخرطوم تعاني من نقص الغذاء جرّاء الأحداث، وذلك بالتنسيق من المسؤولين في وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني بالسودان.

وأشار إلى استمرار عمل مكتب السودان منذ يوم الأحد الماضي لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجاً والتي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وفي مقدمتها دُور الرعاية بالخرطوم.

وأعرب عدد من المستفيدين من المرضى ومرافقيهم والكوادر الطبية بمستشفى النو بأم درمان عن تقديرهم لسرعة استجابة قطر الخيرية بتقديم مساعدات غذائية في وقت لم يتوقف فيه بعدُ دويُّ الرصاص جرّاء الأحداث في عدد من مناطق ولاية الخرطوم.

إلى ذلك، أشادت مفوضية العون الإنساني الاتحادية بسرعة استجابة وتدخُّل قطر الخيرية لدعم وإسناد القطاع الصحي بالمواد الغذائية، وقال معتز إبراهيم مدير إدارة المنظمات بالمفوضية إن الاستجابة السريعة لقطر الخيرية لمساعدة المحتاجين جاءت في الموعد، وعبَّر عن تقديره لجهود قطر الخيرية والعاملين بها لإيصال المساعدات الغذائية الضرورية في وقت يصعُب فيه التحرك، وأضاف: (هذا عمل كبير ومقدَّر وخطوة تاريخية وشجاعة).