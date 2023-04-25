برلماني مهنئا السيسي بذكرى تحرير سيناء: تدعو للفخر في كل العصور والأجيال

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، قائلا: "هي ذكرى سيادة الوطن الغالي والدولة المصرية القوية، والتأكيد أن الجيش المصري وقيادته السياسية لا يمكن أن يفرطا في شبر واحد من الأرض المصرية، وأن الدولة المصرية على كامل حدودها، أمرٌ لا يقبل التهاون ومن أجله تهون كافة التضحيات".

وأضاف العمدة، في بيان له اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء تبعث في النفس الإحساس بالقوة والفخر بالوطن وأبطاله في القوات المسلحة، على مر العصور والأجيال، الذين حققوا معجزة أكتوبر بفضل إيمان شعب وعقيدة قواته المسلحة وقيادته السياسية.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن ذكرى تحرير سيناء مناسبة غالية وعزيزة، على ملايين المصريين ومشرفة لكل الأجيال وضربت أروع المثل في التضحيات، فسيناء غالية على قلب وعقل كل مصري، مشيرا إلى انطلاق أكبر عملية تنمية في تاريخ سيناء في عهد الرئيس السيسي وهى أكبر مكافأة لسيناء وللسيناويين على سنوات جهادهم الطويلة من أجل الوطن.

ولفت العمدة، إلى أن الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، ستظل مليئة بالفخر والعزة لتجسيدها واحدة من أجل وأعظم لحظات الانتصار في تاريخ الشعب المصري، وستظل محفورة فى وجدان الأمة تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح، امتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال، ليسطر التاريخ بأحرفٍ من نور بطولات وتضحيات عظيمة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، بالإشارة إلى أنه وإذ يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة العظيمة، فإنه يهنئ الشعب المصري بقيادته وقواته المسلحة، واصطفافه خلفها في مختلف المعارك والأزمات، إيمانا بوطنيتها وقدرتها في الدفاع على الوطن وسيادته وترابه.