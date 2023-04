أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تتعافى نفسيا والموسيقيين تدعم هاني شاكر بعد أزمته في البحرين

4/26/2023 12:00:34 AM

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 12:00 ص 4/26/2023 12:00:34 AM

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الفنان شريف منير عن كواليس مشاركته فى فيلمه يوم 13 والذي يخوض به موسم عيد الفطر ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد داوود وجومانا مراد ودينا الشربيني وأحمد زاهر.



كشف الفنان طارق النهرى عن تعرضه لحادث سيارة أمس الإثنين بسيارته، أثناء التوجه إلى منزله.



وقال طارق النهري لـ صدى البلد: “الحمد الله الحادث كان بسيط وأنا الآن فى منزلى بصحة جيدة”.



كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أن النقابة تدعم الفنان هاني شاكر بعد أزمة حفله بالبحرين وعدم حصوله على حقوقه المادية من المتعهد.



وقال عبدالله فى تصريح خاص لصدى البلد إن النقابة تواصلت مع الجهات المهنية بالبحرين للوقوف على أسباب هذا الأمر الذى أضر بالفنان هاني شاكر ماديا ومعنويا، مؤكدا أن النقابة ستكون بجانب هاني شاكر وتدعمه على كافة المستويات حتى يحصل على جميع حقوقه.



أعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم، عن اختيار إدارة المهرجان هذا العام للنجم حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، في الفترة من 6 لـ 20 مايو القادم بدار الأوبرا المصرية.

أعلن الفنان محمد رمضان عن وصول شهادة تقدير من المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك، عن مسلسله الأخير جعفر العمدة.



ونشر محمد رمضان صورة من شهادة التكريم وعلق عليها قائلا: شكراً المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك.. شهادة أعتز بها.. وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير ثقة في الله هنهز أمريكا".

ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

كشف الفنان ماجد المصري عن قائمة الأعمال التى كان يتابعها خلال الموسم الرمضاني وعلى رأسها مسلسل كامل العدد.



وقال ماجد المصري أثناء حلوله ضيفا على قناة صدى البلد إنه رغم ضيق الوقت بسبب تصويره مسلسل ضرب نار، إلا أنه كان حريصا على متابعة عدد من الأعمال الفنية وأهمها مسلسل كامل العدد لشريف سلامة ودينا الشربيني.



وصلت صباح اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى دبي استعدادا لإحياء حفل غنائى ضخم وسط الالاف من جمهورها.



ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجأت خلال الحفل.



وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي، أنها أخير عادت للحياة قائلة: المسكة رجعت البحر واستنى الجديد.