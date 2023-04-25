مكنتش هعمله.. شريف منير يكشف سر عن دوره فى فيلم يوم 13

كشف الفنان شريف منير عن كواليس مشاركته فى فيلمه يوم 13 والذي يخوض به موسم عيد الفطر ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد داوود وجومانا مراد ودينا الشربيني وأحمد زاهر.





أعتذرت عن الفيلم أول مرة

وأكد شريف منير فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه عندما عرض عليه المنتج وائل عبدالله المشاركة فى فيلم يوم 13 كان هناك شخصية أخرى سوف أقوم بتقديمها غير شخصية المعالج الروحاني التى ألعبها حاليًا وعندما قرأت السيناريو أعجبت بشخصية المعالج الروحاني جدا وطلبت من المنتج وائل عبدالله تجسيد هذه الشخصية إلا أن عبدالله أكد أن هذه الشخصية للفنان محمد شاهين وأعتذرت له عن المشاركة فى العمل.





وبعد مرور عدة أشهر أصيب الفنان محمد شاهين بإنزلاق غضروفي وطلب منى وائل عبدالله تجسيد شخصية المعالج الروحاني وبالفعل وافقت على الفور .

وأضاف منير: أعلم أن محمد شاهين لو كان قدم هذه الشخصية سوف يقدمها على أكمل وجه، إلا أن القدر لعب دوره وجعلني أقدم الشخصية التى أعجبت بها لأول مرة عندما قرأت السيناريو.

أبطال فيلم يوم 13

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

إيرادات فيلم يوم 13

وحجز فيلم “يوم 13” مكانه فى المركز الثانى حيث بلغت إيراداته اليوم 2623801 جنيه، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر، ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.





