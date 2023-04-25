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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يكشف عن رأيه في مسلسلات رمضان..ويوجه رسالة لـ رحمة أحمد

ماجد المصري
ماجد المصري

كشف الفنان ماجد المصري عن قائمة الأعمال التى كان يتابعها خلال الموسم الرمضاني وعلى رأسها مسلسل كامل العدد. 


وقال ماجد المصري أثناء حلوله ضيفا على قناة صدى البلد إنه رغم ضيق الوقت بسبب تصويره مسلسل ضرب نار، إلا أنه كان حريصا على متابعة عدد من الأعمال الفنية وأهمها مسلسل كامل العدد لشريف سلامة ودينا الشربيني.
 


وأضاف المصري أنه بالرغم من أن المسلسل مأخوذ عن فكرة فيلم عالم عيال عيال وأن صناع العمل قاموا بكتابة هذا على التتر، إلا أنهم قدموا مسلسلا مختلفا وجيدا للغاية وكنت أتمنى أن أهنئ دينا الشربيني بهذا العمل إلا أن وفاة والدها حالت دون ذلك.


وتابع أن من المسلسلات التى كان يتابعها أيضا مسلسل علاقة مشروعة، مضيفا أنه قام بتهنئة الفنان ياسر جلال على نجاح المسلسل وأيضا الفنانة مي عمر.

وقال ماجد المصري إنه كان حريصا على متابعة حلقات متفرقة من مسلسل الكبير، وقام بتوجه رسالة إلى رحمة أحمد من خلال صدى البلد قائلا:  “أنا حابب أوجه رسالة لرحمة وأقولها أنتى ممثلة عبقرية وشاطرة جدا وربنا يوفقك ويارب يبقى ليا نصيب وأشتغل معاكي”.

 

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد 

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز. 

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما تحدث، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما. 

كما كشف ماجد المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر. 

كما تطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم. 

وسوف يقوم موقع صدى البلد الإخباري، بعرض فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب. 

 

عرض مسلسل ضرب نار 

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً. 

 

أبطال مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ماجد المصري مسلسل ضرب نار ضرب نار موسم دراما رمضان تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

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