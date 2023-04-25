عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

هاني شاكر
هاني شاكر

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أن النقابة تدعم الفنان هاني شاكر بعد أزمة حفله بالبحرين وعدم حصوله على حقوقه المادية من المتعهد.

وقال عبدالله فى تصريح خاص لصدى البلد إن النقابة تواصلت مع الجهات المهنية بالبحرين للوقوف على أسباب هذا الأمر الذى أضر بالفنان هاني شاكر ماديا ومعنويا، مؤكدا أن النقابة ستكون بجانب هاني شاكر وتدعمه على كافة المستويات حتى يحصل على جميع حقوقه.
 

هيئة البحرين للسياحة تبدأ التحقيق فى أزمة حفل هاني شاكر 

أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.  

جاء هذا ضمن بيان أصدرته الهيئة وقام عدد من الصحف البحرينية بنشره، على أثر ما تم تداوله بشأن حفلة الفنان هاني شاكر الأخيرة هناك.

وأكدت الهيئة فى البيان المذكور أنه فور تداول تلك المعلومات، بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية. 

 

كما أكدت الهيئة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسئوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.

 

أزمة حفل هاني شاكر 

وانتشر مقطع فيديو للفنان هانى شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه أثناء إحياء حفله فى البحرين عن تعرضه للنصب من جانب متعهد الحفل الذى هرب ولم يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضا.

 

وقال هانى شاكر فى الفيديو: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه إنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

الدكتور محمد عبدالله نقابة الهمن الموسيقية الفنان هاني شاكر هاني شاكر أزمة حفل هاني شاكر فى البحرين أزمة حفل هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بدأ التراجع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

جلباب صعيدي وكوباية شاى .. جنات تحتفل بعيد الفطر على طريقتها الخاصة

عين الحسود.. طارق النهري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث

مكنتش هعمله.. شريف منير يكشف سر عن دوره فى فيلم يوم 13

أول بوستر دعائى للموسم الجديد من مسلسل ليه لأ

رمسيس باريس يحصد 2 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر

وزارة الشباب والرياضة راعيا لمهرجان الغردقة السينمائي

حلقات جديدة.. بدء عرض مسلسل الثمن لـ باسل خياط 30 إبريل

يوم 28.. أول حفلات أحمد سعد بعد عيد الفطر

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن حدوث كارثة اقتصادية ومالية

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن المواعيد الجديدة للدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد جمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

بواسطة الخلايا الجذعية.. آنشاء علماء أول قلب نابض خارج جسم الإنسان

فيديو

مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي بعد مكالمة أمير توفيق.. نجم الزمالك يعلن الجديد "فيديوجراف"

خناقة شيكابالا وحسام عبد المجيد نجمي الزمالك .. هل تمر مرور الكرام؟|فيديوجراف

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ