أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أن النقابة تدعم الفنان هاني شاكر بعد أزمة حفله بالبحرين وعدم حصوله على حقوقه المادية من المتعهد.



وقال عبدالله فى تصريح خاص لصدى البلد إن النقابة تواصلت مع الجهات المهنية بالبحرين للوقوف على أسباب هذا الأمر الذى أضر بالفنان هاني شاكر ماديا ومعنويا، مؤكدا أن النقابة ستكون بجانب هاني شاكر وتدعمه على كافة المستويات حتى يحصل على جميع حقوقه.



هيئة البحرين للسياحة تبدأ التحقيق فى أزمة حفل هاني شاكر

أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.

جاء هذا ضمن بيان أصدرته الهيئة وقام عدد من الصحف البحرينية بنشره، على أثر ما تم تداوله بشأن حفلة الفنان هاني شاكر الأخيرة هناك.



وأكدت الهيئة فى البيان المذكور أنه فور تداول تلك المعلومات، بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.

كما أكدت الهيئة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسئوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.

أزمة حفل هاني شاكر

وانتشر مقطع فيديو للفنان هانى شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه أثناء إحياء حفله فى البحرين عن تعرضه للنصب من جانب متعهد الحفل الذى هرب ولم يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضا.

وقال هانى شاكر فى الفيديو: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه إنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.