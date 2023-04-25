منتخب مصر للأقزام يشارك في البطولة الأفروآسيوية بالمغرب

يستعد منتخب مصر لقصار القامه (الأقزام ) للمشاركة فى البطولة الافرو آسيوية والتى ستقام فى المدينة المغربية الدار البيضاء مايو القادم.



تحت شعار نبض واحد والتى تضم منتخبات مصر والمغرب والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان ومنتخب ساحل العاج استعداد للمشاركة في أول بطولة كأس عالم في الارجنتين نهاية هذا العام.



وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بأن اللجنة تولى اهتماما خاصا بمسابقات كرة القدم لقصار القامة فى مصر محليا ودوليا، حيث نجحت لجنة كرة القدم للأقزام التابعة للجنة البارالمبية فى تنظيم أول دورى محلى ضم العديد من الفرق المصرية تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

وأضاف بأن اللجنه البارالمبية تدعم هذا المنتخب لاستكمال مسيرته فى المشاركات القارية والعالمية.



فيما أشاد المحاسب علي شعبان رئيس لجنة رياضات قصار القامة باللجنة البارالمبية بالريادة لمصر في نجاح مشروع قصار القامة بالوطن العربي والعالم من خلال دعم الدولة المصرية لقصار القامة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية بيت الأقزام بمصر كما أشاد بالروح المرتفعة للاعبي المنتخب المصري وعلي وعد بالحصول علي البطولة واهداءها إلي الشعب المصري وطالب كل الدعم والمساندة للمنتخب خلال الاستحقاقات القادمة.



و أعرب علي شعبان عن سعادته بعد الاجتماع الذي تم امس مع الدكتور حسام الدين مصطفي والكابتن عماد رمضان أمين الصندوق والمهندسة امل مبدى عضو اللجنة والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى، بعد أن حصلت اللجنة علي كل الدعم لنشاط رياضات قصار القامة وحرص اللجنة علي ممارسة أكبر عدد من قصار القامة في ممارسة الرياضة من خلال اللجنة البارالمبية وتوفير كل الدعم سواء علي المستوي المحلي أو الدولي كما قدم الشكر للجنة البارالمبية علي توفير المناخ المناسب للاعبيين لاستكمال الدوري المصري الأسبوع المقبل في مدينة الإسكندرية علي أن يكون ختام الدوري بمدينة شرم الشيخ بعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الافرواسيوية المقرر لها نهاية مايو ٢٠٢٣ بالمغرب علي أن يكون ختام بطولة الدوري في مدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء ومسئولي المنتخبات العربية في كل من المغرب الاردن العراق سوريا فلسطين لبنان السودان خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ وطلب من الجميع الدعم والمساندة لنجوم مصر خلال الأيام المقبلة من أجل منتخب قوي يرفع علم مصر في المحافل المحلية والدولية.