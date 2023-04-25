ولفرهامبتون يهزم كريستال بالاس.. وانتصار صعب لـ أستون فيلا على فولهام

فاز فريق ولفرهامبتون على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولفرهامبتون تقدم بهدف سجله يواكيم أندرسون، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل البرتغالي روبين نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، مؤكدًا انتصار فريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي توقف رصيده عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون مقابل، سجله المدافع مينجز.

انتصار أستون فيلا رفع رصيدهم لـ 54 في المركز الخامس، وتوقف رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز التاسع.