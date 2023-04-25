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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذهبوا بحثا عن مغامرات.. مقتل 10 فرنسيين في الفيلق الأجنبي بـ أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك ما لا يقل عن 10 فرنسيين من الأفراد الذين توجهوا للقتال بجانب الجيش الأوكراني قتلوا في المعارك، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

 

وأضافت الصحيفة أن هناك من 60 لـ 70 فرنسيا انضموا إلى صفوف "الفيلق الأجنبي" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن ثلثهم فقط يمتلكون خبرة عسكرية وخضعوا للتدريب القتالي في وقت سابق.

 

كانت قد تحدثت الصحيفة مع أحد أفراد تلك القوات، الذي أشار إلى أن الكثيرين من الذين ذهبوا للقتال في أوكرانيا يذهبون "بحثا عن مغامرات" و"نمط حياة غير تقليدي"، وأن عدد هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون من فرنسا إلى أوكرانيا تقلص في الفترة الأخيرة.

 

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت في وقت سابق بتوقيف اثنين من النشطاء اليمينيين المتطرفين، اللذان عادا من أوكرانيا، موضحة أنه تم القبض عليهما بعد العثور على بنادق مزودة بالمهداف البصري بحوزتهما.

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