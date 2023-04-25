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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الحرب.. تحرك أمريكي عاجل لإنقاذ أوكرانيا

إنهاء الحرب.. تحرك
إنهاء الحرب.. تحرك أمريكي عاجل لإنقاذ أوكرانيا

أفادت “ياهو نيوز”، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعدون مشروع قانون يطالب بإنهاء الحرب في أوكرانيا وعودة البلاد إلي حدود عام 1991.

ويدعو مشروع قانون، المتوقع تقديمه اليوم الثلاثاء، إلى "التأكيد على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن انتصار أوكرانيا على الغزو الروسي وتنفيذ إعادة الإعمار داخل حدود 1991 المعترف بها دوليًا".

كما دعا واضعو مشروع القانون، السناتور الديموقراطي، ستيف كوهين، والسناتور الجمهوري، جو ويلسون، إلى ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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كما أكد كلا من كوهين وويلسون، علي أنه يجب علي موسكو دفع تعويضات إلى كييف.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدفه بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

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