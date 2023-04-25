أوكرانيا تعلن استعدادها لمناقشة خطة سلام لإنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن كييف مستعدة لمناقشة أي خطة سلام لا تؤدي إلى تجميد الصراع أو تقديم تنازلات إقليمية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كوليبا: "نحن مستعدون لمناقشة أي خطة سلام لا تؤدي إلى تجميد الصراع أو تسليم أوكرانيا أراضيها لروسيا".

وأشار كوليبا، إلى أنه إذا كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على استعداد لقبول في بلاده تحالف من الدول التي تسعى إلى السلام "على أساس هذين المبدأين"، فإن كييف مستعدة للمناقشة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تشجيع الصراع.

حث الرئيس البرازيلي، الدول غير المتورطة في الصراع في أوكرانيا على تحمل مسؤولية دفع المفاوضات من أجل التسوية، وكذلك تزويد روسيا "بالحد الأدنى من الشروط" لإنهاء هذا الصراع.