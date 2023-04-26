أخبار السيارات| فورد مونديو مستعملة بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

بدأت شركة فورد إنتاج سيارة مونديو في عام 1992 واستمرت بإنتاجها إلى الآن، وبدأ طرحها في الأسواق العالمية سنة 1993، وتم تجميعها في بلجيكا، وحققت نجاحاً وانتشارا واسعاً.

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية على تقديم الأفضل.

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية، وتعتبر واحدة من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون دفع أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات.

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتتنوع بين الاقتصادية والرفاهية، وتعتبر تويتا بيلتا الجديدة أرخص إصدارات الشركة بالسوق المصري.

تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2023 أحد أقوى إصدارات العملاق البافاري وأكثرها رفاهية في السوق المصري للسيارات، حيث تأتي محملة بأحدث وسائل التكنولوجيا والآمان، وشهدت تحديث جديد مؤخراً لأسعارها الرسمية.