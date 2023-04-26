عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية مسئولة .. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أصدر الجيش السوداني بيانًا بشأن ما حدث في بعض السجون من اضطرابات خلال الأيام السابقة، متبرأ من البيانات التي تصدر من أي جماعة أو أفراد فروا من هذه السجون.

وقال الجيش السوداني في بيانه “بدأت هذه الاضطرابات باقتحام المليشيا المتمردة لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة، بجانب تصرف إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة مما خلق تهديدًا إضافيًا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم، ويخشى من تمددها إلى ولايات أخرى بدأ نزلاء سجونها المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم”.

وأضاف أن هذا قد يترتب عليه فوضى وانتشار للجرائم خاصة أن بعض هؤلاء النزلاء محكومون أو منتظرون بموجب جرائم جنائية خطيرة .

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة توضح للشعب السوداني أن سلطة إدارة والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها وتقع تحت مسئولية وزارة الداخلية - إدارة شرطة السجون.

وأوضح أن تمرد مليشيا الدعم السريع كان سببًا رئيسًا في خلق هذا الوضع المعقد خاصة فيما يتعلق بعدم استمرار الخدمات، خاصة وأنهم يسيطرون على عدد من مهندسي المياه والكهرباء ويمنعونهم - أو يجبرونهم على تخريب مرافق الخدمات للمواطنين والمؤسسات في مسعاهم إلى تعطيل الدولة، ويعتبر تسبب المتمردين في هذه الأحداث إحدى جرائمهم الكبرى التي يجري رصدها.

وأشار "تعبر القوات المسلحة عن انزعاجها الكبير لهذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، مهيبة بمواطنيها أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع، كما تؤكد ألا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك.

كما أكد الجيش أنه غير معني بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية، والذي يستغرب جدا إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسئولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية.

فوضى القوات المسلحة السودان وزارة الداخلية السجون الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية جديدة| القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم.. ويتجاوران طوال الليل

هل يجوز إقامة التراويح جماعة مع أسرتي بعد رمضان .. أزهري يجيب

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-4-2023

ضمن ضوابط مبيعات السلاح| واشنطن تحظر مبيعات البنادق الهجومية

الداخلية مسئولة .. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سبب خطير وراء إطلاق القاتل الصامت على سرطان المبيض.. احذريه

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ