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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم مصير مشاركة كهربا في السوبر أمام الزمالك

كهربا
كهربا

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل، حول موقف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك، في السوبر المصري، يوم 5 مايو.

وكانت لجنة الانضباط، قررت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، 12 مباراة، في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وتغريمه مليون جنيه، تسدد خلال شهر.

وقال شوبير في تصريحات له: إن كهربا من حقه المشاركة في مباراة السوبر المحلي بشكل طبيعي، بعد أن قرر اتحاد الكرة، تأجيل نظر قرار لجنة الانضباط في الاستئناف الذي تم تقديمه من قبل النادي الأهلي بسبب العقوبات، لما بعد السوبر المحلي.

وفي سياق آخر، سافرت بعثة الأهلي إلى المغرب، أمس؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، علي ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا.

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