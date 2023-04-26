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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بحث ترتيبات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو في الفيوم بمشاركة 200 لاعب ولاعبة

صدى البلد

عقد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربى و الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماعاً بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم وذلك مساء أمس بمقر ديوان عام محافظة الفيوم لبحث الترتيبات الخاصة باستضافة محافظة الفيوم لبطولة الجمهورية للباراتايكوندو والمقرر إقامتها يومي 28 و 29 ابريل الجاري بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى بمحافظة الفيوم

 وقد أولى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد اهتماماً كبيراً وتوجيه لكافة الجهات المعنية والقطاعات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تنظيم هذا الحدث الرياضى المتميز بالفيوم وظهوره بالمظهر اللائق والمُشرف فى سابقة لأول مرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من ابطال التايكوندو البارالمبيين والرياضيين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة (بخلاف الأجهزة الفنية والطبية والإدارية) فى منافسات الباراكيروجى والبارابومزا على صعيد اعاقات الذهنى والحركى والبصرى والكراسي المتحركة وذلك فى سابقة لم يشهدها اتحاد التايكوندو المصرى من قبل

تأتى إقامة البطولة فى إطار اهتمامات القيادة السياسية بابطال الالعاب البارالمبيين ودعم الرياضيين من ذوى الهمم وتماشيا مع نهج وسياسة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الاستاذ الدكتور أشرف صبحى فى الحرص على نشر رياضة التايكوندو فى كافة ربوع مصر.

كما تكمن أهمية البطولة في كونها بطولة الباراتايكوندو الأولى التي تقام على استقلال عن باقى نشاطات الاتحاد محلياً، كما أنها البطولة الأولى التي ستشهد منافسات للكبار والناشئين وكذلك الأطفال بمختلف أنواع الاعاقات لاكتشاف مواهب جديدة للعبة،

وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد فتح باب التسجيل أمام اللاعبين بالبطولة قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يغلق باب التسجيل اليوم الموافق 26 ابريل الجاري.

هذا ومن المقرر عقب البطولة انتظام منتخبنا الوطني للباراتايكوندو فى معسكر مغلق تحت إشراف المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف على نشاط الباراتايكوندو بالإتحاد استعدادا لبطولة العالم المقبلة والمزمع اقامتها في غضون الفترة بين نهاية شهر مايو وغرة شهر يونيو القادم

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