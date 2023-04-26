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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التعهدات الأوكرانية.. الأسلحة الأمريكية تصل إلى كتيبة آزوف المتطرفة

كتيبة أزوف المتطرفة
كتيبة أزوف المتطرفة

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الولايات المتحدة على كتيبة آزوف الأوكرانية لا يعمل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول بـ وزارة الخارجية الأمريكية: "لم يكن للحظر الأخير على إمداد كتيبة آزوف بالأسلحة والمعدات العسكرية أي تأثير عملي"، لافتة إلى أن الكتيبة لم تكن موجودة منذ أكثر من خمس سنوات، وهي الآن تحمل مسمى مختلفا.

وكانت قد تعهدت أوكرانيا للدول الغربية التي تمدها بالأسلحة والمعدات، أنها لن تمد كتيبة آزوف بأية أسلحة أو معدات عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة.

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من جانبها، قالت محامية وزارة الدفاع الأمريكية السابقة، سارة هاريسون، إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت لطيفة للغاية بالتفريق بين ماضي كتيبة آزوف "كمنظمة إرهابية" وبين مركزها الحالي كحماة للوطن.

وأضافت المحامية الأمريكية، أن عدم دقة الصياغة من جانب المشرعين الأمريكيين تسبب بإحداث لبس في أمور تمويل الكتيبة، التي لم تعد موجودة أصلا.

وفي سياق متصل، صرح القائد الأسير لكتيبة "دببة SS" الأوكرانية القومية المتطرفة، ألكسندر كرافتسوف، في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن جميع معدات الكتائب القومية الأوكرانية تقريبا كانت أجنبية الصنع حتى قبل بدء العملية الخاصة.

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