محافظ الإسكندرية يبحث منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة لدعم مشروعات قومية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الهدف من منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة.

وقال “الشريف”، خلال لقائه مع المهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس بدر عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وفي حضور الدكتورة جاكلين عازر، إنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وناقش المحافظ خلال اللقاء التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتيه للأصول بالمحافظة .

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.