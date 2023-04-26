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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث تصادم بعمود إنارة على كورنيش الإسكندرية وسط المدينة

انهيار عامود إنارة
انهيار عامود إنارة وسط الإسكندرية

 

تابعت عزة سعد حادث تصادم  بطريق كورنيش الإسكندرية في نطاق حي وسط، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة، مما أدى لحدوث تلفيات بينها كسر عمود الإنارة، لافتة إعلانية، بردورة الرصيف. 

وذكر حي وسط بمحافظة الإسكندرية، أن الواقعة بدأت عندما تلقى الحي إشارة من غرفة عمليات المحافظة حول تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، وفي استجابة سريعة وعاجلة للإشارة الواردة من المحافظة توجهت عزة سعد رئيس حي وسط على الفور لموقع الحادث بتواجد المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة.

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وتبين بالمعاينة على الطبيعة حدوث تصادم سيارة بعمود إنارة، مما أدى لكسر عمود إنارة زخرفي، لافتة إعلانية، وبردورة الرصيف.

تم رفع السيارة بمعرفة إدارة مرور الإسكندرية، ورفع عمود الإنارة بمعرفة حي وسط، والإحالة إلى إدارات الكهرباء، إشغال الطريق والإعلانات، الطرق، والحدائق بالحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلفيات المال العام وجاري العمل.

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