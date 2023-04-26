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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الوثائقية تعرض فيلما عن "فرقة رضا" مايو المقبل

وثائقي محمود رضا
وثائقي محمود رضا

تعلن قناة "الوثائقية"، عرضها في شهر مايو، الفيلم الوثائقي "فرقة رضا"، الذي يوثق قصة الفرقة المصرية الشهيرة ومؤسسها الفنان "محمود رضا"، ويحكي كيف استحالت الفرقة في حقبة الستينيات إحدى أهم أذرع القوة المصرية الناعمة. 
 

يرصد الفيلم كيفية استلهام الفنان "محمود رضا" فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورفقته مع الموسيقار المصري الراحل "على إسماعيل" من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة. كذلك يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار. الفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير.

 

ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات. 


هذا ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة "شيرين رضا"، والكاتبة الصحفية "هبة محمد علي"، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم "محاسن حسن"، و"نبيل مبروك"، و"محمد جداوي".

الوثائقية محمود رضا شيرين شيرين رضا محمد علي قناة الوثائقية

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