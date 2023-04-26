منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

أكد السفير بسام راضي ، سفير مصر في روما، أن الدولة المصرية تبنت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي ومنها مبادرة حياة كريمة التي تعتبر مشروع القرن في مصر.

حياة كريمة

وقال بسام راضي في كلمته أمام اجتماع منظمة "الفاو" العالمية للأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "نعتبر مبادرة حياة كريمة مشروع القرن في مصر والعالم، ويتعامل مع أكثر من 60 مليون نسمة في كافة مناحي الحياة الخدمية".

وأضاف بسام راضي: "حياة كريمة تنفذ مشروعات خاصة بالزراعة والثروة الحيوانية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الاقتصادي المقدم لصغار الفلاحين".

وتابع بسام راضي: "تكلفة مبادرة حياة كريمة تتجاوز 700 مليار جنيه مصري بما يعادل 30 مليار دولار وذلك في ظل تواجد أزمة اقتصادية عالمية".

وأكمل بسام راضي: "الدولة المصرية تنفذ مجهودات كبيرة في ملف حياة كريمة، كما تستضيف مصر حوالي 6 مليون لاجئ من الدول الشقيقة، ومصر تستضيفهم كضيوف ويعملون بكامل حريتهم ويتمتعون بكافة الحقوق مثل المصريين".

وبحث بسام راضي، سفير مصر في روما، أزمة الغذاء العالمي في اجتماع منظمة "الفاو" العالمية للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وأكد بسام راضي أن مصر، برغم كافة التحديات الراهنة، تستضيف على أرضها أكثر من 6 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية مثل أشقائهم المصريين، بلا أي قيود، وبلا دعم خارجي، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.