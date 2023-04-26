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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مروعة.. سوري يقتل ابنته ويهدد شقيقتيهما بـ قنابل عند القبض عليه

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

أفادت وزارة الداخلية السورية بأن أقدم مواطنا سوريا أقدم  على قتل ابنتيه وعند محاولة إلقاء القبض عليه احتجز ابنتيه الأخريين وألقى قنابل على الدوريات ما أدى إلى إصابة ضابطين ووفاته.

وذكرت الداخلية السورية في بيان لها قائلة : ورد إخبار إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى حسن جدعو بقتل ابنتيه ضمن منزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب منذ فترة ودفنهما بالمنزل. 

وتابعت الداخلية : وعلى الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى المكان وعند وصولها إلى المنزل أقدم المذكور على احتجاز ابنتيه المدعوتين هبة وحلا مشهراً قنبلة حربية مهدداً بتفجيرها بابنتيه في حال الاقتراب منه، حيث قام برمي 3 قنابل على الدوريات محاولاً الفرار ما أدى إلى انفجار أحدها وإصابته مع ابنتيه وضابطين من فرع الأمن الجنائي. 

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